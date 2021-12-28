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Доверчивая покупательница новогодней елки стала жертвой мошенников в Сети

Полина Долганова

Происшествия
Доверчивая покупательница новогодней елки стала жертвой мошенников в Сети
Фото: Pexels

Москвичка, которая хотела купить новогоднюю елку через интернет, стала жертвой мошенников. Об этом во вторник, 28 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Уточняется, что женщина хотела приобрести ель онлайн и нашла товар в одной из социальных сетей. После оплаты товара девушке пообещали выслать номер для отслеживания посылки, однако этого не произошло. Мошенники перестали выходить на связь и не вернули доверчивой москвичке переведенные им на карту средства.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции задержали троих злоумышленников, которые подозреваются в хищении денег у пенсионеров. Мошенники по телефону сообщали пожилым людям о якобы проводимой денежной реформе и предлагали им заменить имеющиеся у них банкноты. К согласившимся пенсионерам приезжали курьеры и забирали их средства.

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