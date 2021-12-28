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Коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 60 процентов в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 60 процентов в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 60,4 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 28 декабря.

— Коллективный иммунитет в Российской Федерации по состоянию на 24 декабря — 60,4 процента, — приводит сообщение РИА Новости.

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».

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