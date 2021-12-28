Россиянам объяснили, как оплачивается отпуск в праздничные дни

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По закону отпуск сотрудника оплачивается работодателем. При этом если один или несколько отпускных дней совпали с государственным праздником или иным официальным выходным, они не учитываются при расчете выплаты. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист и специалист в области трудового права Дмитрий Кофанов.

Согласно Трудовому кодексу РФ, за каждым сотрудником, отработавшим в компании минимум полгода, закреплено право отгулять причитающиеся ему дни отпуска:

— Перед отдыхом работник должен написать заявление на имя руководителя. Стандартная продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней в год. Это время можно разбить по своему усмотрению. Кто-то берет две недели отгула в начале года, а остальные 14 дней отдыхает, например, в теплое время. Но стоит учесть, что отпуск полагается в календарных днях, за каждый из которых фирма выплачивает компенсацию. Такая компенсация рассчитывается на основе данных о средней заработной плате сотрудника за день. При этом имеется в виду средняя зарплата именно за один календарный день, а не рабочий.

Соответствующий механизм установлен законодателями с той целью, чтобы сотрудники «не размазывали» отпуск по рабочим дням, а брали целиком весь требуемый календарный период, включая общеустановленные выходные дни.

Вопрос о том, включаются ли выходные и дни праздников в общую продолжительность отпуска, давно законодательно решен, напомнил юрист:

— 120-я статья Трудового кодекса России предполагает, что нерабочие праздничные дни в число дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Таким образом, если работник возьмет отпуск с 1 по 14 мая, то он фактически отгуляет только 12 дней, поскольку 1 и 9 мая — государственные праздники. И эти оставшиеся дни сохранятся за ним на будущее.

Кофанов уточнил, что работодатели даже при огромном желании не смогут оплатить нерабочие дни, выпавшие на отпуск. Единственное, что они могут сделать, — выдать премию к празднику, заключил эксперт.