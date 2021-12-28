Столичным школьникам напомнили о правилах безопасности на новогодних каникулах

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Перед новогодними праздниками столичным школьникам напомнили, что, если они пойдут гулять на улицу в период сильных морозов, нужно надевать не менее 3 слоев свободной одежды. Кроме того, стоит быть особенно аккуратными при нахождении у водоемов. Об этом сообщил руководитель Второго Московского кадетского корпуса (МЧС) Игорь Чернега.

Он также добавил, что необходимо с осторожностью использовать петарды, фейерверки, хлопушки, бенгальские огни. Покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах, проверяя сроки годности.

Игорь Чернега порекомендовал зажигать петарды и фитили на расстоянии вытянутой руки и не использовать пиротехнику в условиях сильного ветра.

Специалист добавил, что кататься на коньках лучше всего на специализированном катке — там правильный и безопасный лед. Кататься на реке или озере можно, если сформировался прочный лед.

— Безопасная толщина льда для одного человека — не менее 10 сантиметров, а если вы собрались покататься на коньках или лыжах компанией, нужно не меньше 25 сантиметров. Прочность льда можно определить на глаз: голубой лед — прочный, белый — в два раза менее прочный, — пояснил Чернега в комментарии РИАМО.

До этого МЧС напомнило правила запуска фейерверков и хлопушек.