Попова рассказала о ситуации с пандемией коронавируса в России

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Снижение заболеваемости коронавирусом фиксируется в 76 регионах страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 28 декабря.

— В структуре заболеваемости 23,6 процента случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область и 76,7 процента — на другие субъекты РФ. В динамике развития регионов страны по итогам 51-й недели отмечается рост заболеваемости только в двух субъектах, отсутствие значимой динамики — в семи, и снижение заболеваемости — в 76 субъектах РФ, — рассказала главный санитарный врач.

При этом снижение заболеваемости отмечается и во всех возрастных группах, приводит слова Поповой РИА Новости.

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.