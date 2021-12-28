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Дептранс планирует подать в суд на собственника загоревшегося на Киевском шоссе грузовика

Полина Долганова

Происшествия
Дептранс планирует подать в суд на собственника загоревшегося на Киевском шоссе грузовика
Фото: Пресс-служба суда

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы планирует подать в суд на владельца грузового автомобиля, который загорелся на Киевском шоссе 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса.

— Мы собираемся подать иск к собственнику авто — именно он ответственный за плохое техсостояние машины, — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Днем 27 декабря грузовик со сжиженным газом загорелся на 36-м километре Киевского шоссе. В 14:38 сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

В дептрансе сообщили, что из-за ДТП с бензовозом маршруты автобусов изменили. Водителей призывали пользоваться объездными маршрутами, так как движение по Киевскому шоссе в районе инцидента было перекрыто в обоих направлениях.

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