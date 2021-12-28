Лидер советского проката 1957 года: Главархив рассказал о комедии «Карнавальная ночь»

Фото: Главархив Москвы

28 декабря 1956 года в московских кинотеатрах «Уран» и «Ударник» состоялась премьера фильма режиссера Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

По сюжету, директор Дворца культуры Серафим Огурцов мешает организации новогоднего праздника, требуя от юных работников ДК снять с программы самые смешные номера.

— «Карнавальная ночь» снималась в знаменитом пятьдесят шестом году, в разгар хрущевской оттепели, когда была объявлена беспощадная борьба догматизму, — писал режиссер фильма в своей книге.

Для актрисы Людмилы Гурченко, которой на момент премьеры был 21 год, выход фильма на экраны стал ярким дебютом, а песня «Пять минут» в ее исполнении запала в душу российской публике на очень долгие годы.

Кроме Гурченко в фильме снимались Игорь Ильинский, Сергей Филиппов, Юрий Белов и другие.

Недавно стало известно, что за год Главархив предоставил москвичам доступ к 365 уникальным документам. Так, например, за этот год ведомство успело показать на своем сайте документы, которые связаны с историей восьмой сталинской высотки в Москве и Дома колхозника на Каланчевской улице. Всего среди архивных данных было обнаружено 47 чертежей и 89 уникальных фотографий.