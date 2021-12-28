Юрий Лоза рассказал, как и где собирается отмечать Новый год

Фото: Youtube / Юрий Лоза

Певец и композитор Юрий Лоза собирается отмечать Новый год в России без особого фанатизма. Об этом он сообщил Telegram–каналу «Радиоточка НСН».

Лоза заметил, что на время праздников не собирается нарушать пост. Даже в канун праздника есть придется правильные продукты.

— Сейчас во время поста как–то не принято особо сильно и бурно отмечать. Поэтому скромненько, как всегда, без фанатизма, обычными постными продуктами какими–то, —отметил он.

Более того, праздник композитор не будет праздновать бурно и весело, как это делает большинство людей. Он напомнил, что для православных главным событием всегда было и будет Рождество.

Россию покидать Лоза тоже не собирается, передает «Радиоточка НСН». Раньше он этого просто не мог себе позволить, сейчас же боится подхватить простуда из–за резкой смену климатических условий.

30 ноября продюсер Яна Рудковская предложила певцу озвучивать свои «бредовые идеи» по изменению российского законодательства в Госдуме. Так бизнесвумен отреагировала на слова музыканта, предложившего запретить артистам в России хвататься богатством. Лоза ранее заявил, что российские артисты не должны хвалиться своим богатством. Он привел в пример Китай, где власти хотят запретить местным знаменитостям демонстрировать роскошь в соцсетях.