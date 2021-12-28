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Николаева вернулась на ТВ через шесть дней после родов

Георгий Соланович

Общество
Николаева вернулась на ТВ через шесть дней после родов
Фото: instagram.com/elenanika

Ведущая программы «Утро России» Елена Николаева вернулась на телевидение меньше, чем через неделю после родов. Об этом сообщил riafan.ru.

Телеведущая активно делится впечатлениями от пополнения в семье. Она и ее муж, бизнесмен Игорь Вдовин, назвали сына необычным именем – Александер.

— Александер улыбается и смущается, когда я его целую. И рассматривает страстными глазами. Кажется, мама ему нравится, — хвастается Николаева.

Свое скорое возвращение на телеэкраны ведущая программы планировала очень давно. Она утверждала, что с появлением своего первенца не собирается заканчивать карьеру. Решение Николаевой поддержал и ее муж, передает riafan.ru.

24 декабря телеведущая поделилась свежим фото из роддома, на котором впервые показала лицо наследника. На черно-белых фото Елена нежно держит на руках первенца и любуется им. Днем ранее Николаева показала откровенные фото из роддома. Она рассказала подписчикам, как прошли роды, и поделилась новыми снимками со дня появления своего первенца на свет. Для мужа телеведущей Александер стал пятым наследником.

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