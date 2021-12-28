Николаева вернулась на ТВ через шесть дней после родов
Ведущая программы «Утро России» Елена Николаева вернулась на телевидение меньше, чем через неделю после родов. Об этом сообщил riafan.ru.
Телеведущая активно делится впечатлениями от пополнения в семье. Она и ее муж, бизнесмен Игорь Вдовин, назвали сына необычным именем – Александер.
— Александер улыбается и смущается, когда я его целую. И рассматривает страстными глазами. Кажется, мама ему нравится, — хвастается Николаева.
Свое скорое возвращение на телеэкраны ведущая программы планировала очень давно. Она утверждала, что с появлением своего первенца не собирается заканчивать карьеру. Решение Николаевой поддержал и ее муж, передает riafan.ru.
24 декабря телеведущая поделилась свежим фото из роддома, на котором впервые показала лицо наследника. На черно-белых фото Елена нежно держит на руках первенца и любуется им. Днем ранее Николаева показала откровенные фото из роддома. Она рассказала подписчикам, как прошли роды, и поделилась новыми снимками со дня появления своего первенца на свет. Для мужа телеведущей Александер стал пятым наследником.