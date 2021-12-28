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Автоэксперт раскритиковал идею ввести послабления для водителей

Дарья Муромская

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт раскритиковал идею ввести послабления для водителей
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Низкая культура вождения в России пока не позволяет вводить послабления для автомобилистов ради борьбы с пробками. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоюрист Станислав Лагойко, комментируя идею разрешить водителям поворачивать направо во время движения пешеходов.

В понедельник, 27 декабря, Ассоциация транспортных инженеров предложила изменить ПДД, сделав поворот машин направо одновременно с переходящими дорогу людьми полностью рекомендательным. Так, по мнению авторов инициативы, машины будут двигаться быстрее, а пешеходы перестанут тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора. Идею поддержали власти Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, пишет «Коммерсантъ».

По словам Лагойко, проблема безопасности дорожного движения в России связана в первую очередь с несоблюдением ПДД. Поэтому делать какие-то послабления для автомобилистов в плане свободы передвижения нецелесообразно, уверен эксперт.

— У нас люди и так не всегда соблюдают ПДД. Посмотрите хотя бы статистику смертей в результате ДТП. Это не говорит о том, что нынешние правила нужно менять. Проблема в том, что эти правила не соблюдаются автомобилистами и пешеходами, — констатировал автоюрист.

Пешеходы, как отметил собеседник «ВМ», зачастую вообще не считают себя участниками дорожного движения, не понимают, что к ним тоже есть определенные требования.

— Есть люди, которые свято верят, что при выходе на проезжую часть все водители должны их пропустить. Они верят, что машины могут моментально останавливаться и никакие законы физики на автомобили не действуют. А некоторые просто утыкаются в телефоны и даже не думают притормаживать при выходе на проезжую часть. Перед тем как расширить полномочия водителей в плане возможностей движения, необходимо понять, какова статистика соблюдения правил, — продолжает Лагойко.

Эксперт считает, что сама по себе идея разрешить поворот на переходе — удачная. Это, по словам автоюриста, позволяет исключить затор при движении и разгрузить трафик.

— Логика в поправках есть, — согласился Лагойко.

Вместе с тем эксперт выразил опасения, что водители могут забыть о некоторых своих обязанностях: например, пропускать пешеходов. Автомобилисты в первую очередь поймут, что им что-то разрешено, а мысль «я обязан это сделать» будет уже вторична, считает юрист.

— Мы не можем ссылаться на положительный опыт западных стран. Объясню почему: все дело в ментальности и воспитании. У нас не только другая правовая культура, но и дорожная. Конечно, у нас много хороших людей, просто результативность низкая. Поэтому не рекомендовал бы ориентироваться на зарубежную модель, — заключил специалист.

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