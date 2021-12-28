«Прогресс сцена Армена Джигарханяна» объединилась с Московским театром сатиры

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Московский театр «Прогресс сцена Армена Джигарханяна» реорганизовали, присоединив к Московскому академическому театру сатиры. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы.

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров подчеркнул, что сотрудничество двух культурных учреждений откроет новые творческие возможности для обоих театров. Газаров также отметил, что после присоединения «Прогресс сцены» ее создатель, Армен Джигарханян, встанет в общий ряд с великими артистами Театра cатиры.

— На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая четыре сцены: как в центре города — со своей сложившейся аудиторией, так и в районе университета — с аудиторией, имеющей свое лицо, — приводит слова худрука Театра сатиры пресс-служба департамента культуры.

Сергей Газаров стал новым художественным руководителем Театра сатиры совсем недавно. 13 октября его представили коллективу учреждения, который собрался в полном составе в зрительном зале. Новый худрук заверил, что понимает плюсы и минусы новой должности, осознает всю ответственность, которую берет на себя, и масштаб предстоящих задач.