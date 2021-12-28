Более 60 точек для запусков салютов 31 декабря организовали в Москве

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Свыше 60 локаций для запусков фейерверков в Новый год организовали в столице, более 100 столичных магазинов реализуют пиротехнику. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, точное количество точек, на которых можно будет запускать салют, составляет 62.

Он также добавил, что в отношении предприятий, которые реализуют пиротехническую продукцию, город предъявляет достаточно жесткие требования.

— Ни в коем случае не приобретать пиротехнику в неустановленных местах, с рук, с машин, потому как есть риск вместо удовольствия оказаться в больнице, — цитирует Немерюка РИА Новости.

До этого врачи рассказали о правилах безопасности во время новогодних каникул. По словам врачей, за последние годы все чаще в больницу в новогодние дни попадают молодые и здоровые мужчины в возрасте 30 лет.

Специалисты отметили, что не стоит запускать фейерверки или взрывать петарды в состоянии алкогольного опьянения, это может закончиться травмами.