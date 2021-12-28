Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 60 точек для запусков салютов 31 декабря организовали в Москве

Полина Долганова

Город
Более 60 точек для запусков салютов 31 декабря организовали в Москве
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Свыше 60 локаций для запусков фейерверков в Новый год организовали в столице, более 100 столичных магазинов реализуют пиротехнику. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, точное количество точек, на которых можно будет запускать салют, составляет 62.

Он также добавил, что в отношении предприятий, которые реализуют пиротехническую продукцию, город предъявляет достаточно жесткие требования.

— Ни в коем случае не приобретать пиротехнику в неустановленных местах, с рук, с машин, потому как есть риск вместо удовольствия оказаться в больнице, — цитирует Немерюка РИА Новости.

До этого врачи рассказали о правилах безопасности во время новогодних каникул. По словам врачей, за последние годы все чаще в больницу в новогодние дни попадают молодые и здоровые мужчины в возрасте 30 лет.

Специалисты отметили, что не стоит запускать фейерверки или взрывать петарды в состоянии алкогольного опьянения, это может закончиться травмами.

Читайте также:
Праздники Москва Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Все мнения
О проекте