Роскомнадзор включил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

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Роскомнадзор внес стриминговую платформу Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 28 декабря.

— ООО «Развлекательный онлайн-сервис» обеспечило соблюдение требований действующего законодательства РФ, необходимое для включения его в реестр аудиовизуальных сервисов в качестве владельца аудиовизуального сервиса Netflix в России. Роскомнадзор внес интернет-сервис в реестр АВС, — говорится в сообщении.

Предприятие является частью НМГ и выступает оператором платформы в России. Внесение ресурса в реестр подтвердили и в пресс-службе группы, отмечают «Известия».

26 октября Роскомнадзор внес мессенджер Telegram и сервис LiveJournal в реестр социальных сетей. В феврале, как уточнили в ведомстве, в России вступил закон о самоконтроле социальных сетей.

Интернет-площадки в соответствии с ним сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию. На сайте ведомства создан специальный раздел с общей информацией по закону и нахождению ресурсов в реестре.