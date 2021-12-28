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Движение электричек восстановилось на Казанском направлении после травмирования человека

Полина Долганова

Происшествия
Движение электричек восстановилось на Казанском направлении после травмирования человека
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На Казанском направлении МЖД в сторону Подмосковья поезда начали ходить с опозданием после остановки состава на участке Перово — Люберцы-1 из-за травмирования гражданина. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-центре магистрали.

Инцидент произошел в 18:43 во вторник, 28 декабря. Поезду № 7044, который следовал из столицы в Рязань, пришлось экстренно остановиться из-за травмирования человека, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте.

МЖД призвала москвичей быть осторожными и соблюдать правила безопасности, передает агентство городских новостей «Москва».

По состоянию на 20:20 движение электричек восстановилось, составы начали ходить в штатном режиме.

16 декабря пассажир сорвал стоп-кран в пригородном поезде № 6538 Москва — Железнодорожная, из-за чего ряд электричек следовал с опозданием на Горьковском направлении МЖД.

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