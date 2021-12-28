Сергей Собянин заявил о минимальных ограничениях в Москве в случае появления «омикрона»

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве власти города будут принимать решения, исходя из обстановки, однако город продолжит работать. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, если штамм коронавирусной инфекции «омикрон» будет в Москве, власти будут стараться вводить минимальные ограничения, передает РИА Новости.

До этого глава города заявил, что в настоящее время в Москве фиксируется один из самых низких показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией.

К настоящему моменту в России зафиксировали 41 случай заболевания новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 21 декабря, в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Она отметила, что в настоящий момент состояние пациентов оценивается как стабильное. Большая часть из них обладает иммунитетом, подчеркнула глава ведомства.