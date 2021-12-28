Сергей Собянин: Ежегодно планируется закупать по 45 новых поездов для метро
Власти Москвы планируют ежегодно закупать около 45 новых поездов для метрополитена. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
— Каждый год, в ближайшие годы, будем закупать где-то в среднем по 45 новых поездов. Это такая очень высокая динамика, — сказал глава города в эфире телеканала «ТВ Центр».
По его словам, новые составы обладают длительным сроком работы. Так, в настоящее время в столичном метро насчитывается примерно две трети новых поездов.
Во вторник, 28 декабря, на улицы Москвы вышел 1000-й по счету электробус. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, в следующем году парк этого вида транспорта пополнится еще 500 машинами.