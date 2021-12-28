Сергей Собянин: Ежегодно планируется закупать по 45 новых поездов для метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Власти Москвы планируют ежегодно закупать около 45 новых поездов для метрополитена. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— Каждый год, в ближайшие годы, будем закупать где-то в среднем по 45 новых поездов. Это такая очень высокая динамика, — сказал глава города в эфире телеканала «ТВ Центр».

По его словам, новые составы обладают длительным сроком работы. Так, в настоящее время в столичном метро насчитывается примерно две трети новых поездов.

Во вторник, 28 декабря, на улицы Москвы вышел 1000-й по счету электробус. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, в следующем году парк этого вида транспорта пополнится еще 500 машинами.