«Все отрасли работают»: Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

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Москва, несмотря на пандемию коронавируса, живет нормальной жизнью. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин во вторник, 28 декабря.

— Мы прожили уже с ковидом два года и в общем-то адаптировались. Город живет нормальной жизнью, экономика живет нормальной жизнью, все отрасли работают. Транспорт работает и образование, здравоохранение, социальная помощь, и строительство жилья, и промышленные предприятия, инвестиции — все работает, — рассказал глава города.

Жителям столицы следует строить жизнь так, как они это делают обычно, отметил Собянин в эфире ТВЦ.

28 декабря мэр также заявил, что в настоящее время в Москве фиксируется один из самых низких показателей заболеваемости COVID-19. Он также добавил, что, несмотря на все трудности, в городе продолжают реализовываться крупные инфраструктурные проекты, в том числе и в сфере здравоохранения.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3111 человек от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 860 822 пациента. За последние сутки в Москве зарегистрировали 1705 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 705.