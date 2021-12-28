Собянин объявил о подготовке Москвы к новой волне пандемии COVID-19

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Столица занимается подготовкой к новой волне коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 28 декабря.

— Вот сегодня как раз у нас проходил координационный совет, Министерство здравоохранения докладывало, что специально была делегирована группа врачей в Южную Африку, специально изучали методы лечения, с чем столкнулось человечество и так далее, и готовит новые рекомендации. Мы со своей стороны тоже занимаемся подготовкой к новой волне амбулаторного звена, стационарного, — рассказал глава города.

Половина коечного фонда, как уточнил он, находится в «горячем» резерве. При этом в настоящее время задействовано шесть тысяч коек.

Власти готовят городскую систему здравоохранения к новым вызовам, заверил он. Мэрия постарается, чтобы москвичи были защищены, а город работал, отметил Собянин в эфире ТВЦ.

28 декабря мэр также заявил, что в настоящее время в Москве фиксируется один из самых низких показателей заболеваемости COVID-19. Он также добавил, что, несмотря на все трудности, в городе продолжают реализовываться крупные инфраструктурные проекты, в том числе и в сфере здравоохранения.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3111 человек от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 860 822 пациента. За последние сутки в Москве зарегистрировали 1705 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 705.