Сергей Собянин сообщил о рекордном объеме ввода школ и детсадов в 2022 году

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В 2022 году Москва планирует реализовать масштабные планы по строительству детских садов и школ. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказал мэр города Сергей Собянин.

— Рекордный объем ввода. Более 60. Это связано с большим жилищным строительством. Новая Москва активно застраивается, — рассказал глава столицы в эфире телеканала ТВ Центр.

Он также уточнил, что количество детей, которые обучаются в московских учреждениях дошкольного образования, увеличилось на 50 процентов.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что работы по строительству 85 социальных объектов завершили в Москве в 2021 году.

Бочкарев добавил, что московские власти перевыполнили план: вместо запланированных 23 новых детских садов построили 30. Более того, возведение социальных объектов велось при поддержке инвесторов.