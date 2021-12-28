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Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве на 13 процентов

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Заболеваемость коронавирусом снизилась в Москве на 13 процентов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Заболеваемость коронавирусом в Москве за последние пять недель снизилась на 13 процентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 28 декабря.

— Но пока у нас пауза, пока ситуация улучшается. Количество заболеваний за последнюю неделю вообще рекордное. За последние пять — уменьшилось на 13 процентов, — рассказал глава города.

Эпидемиологическая ситуация продолжает улучшаться, добавил он. Горожанам, пока есть возможность, следует погулять и поднять себе настроение, отметил Собянин в эфире ТВЦ.

28 декабря мэр также заявил, что в настоящее время в Москве фиксируется один из самых низких показателей заболеваемости COVID-19. Он также добавил, что, несмотря на все трудности, в городе продолжают реализовываться крупные инфраструктурные проекты, в том числе и в сфере здравоохранения.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3111 человек от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 860 822 пациента. За последние сутки в Москве зарегистрировали 1705 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 705.

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