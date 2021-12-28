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Парковка у станции метро «Пятницкое шоссе» будет закрыта с 29 декабря

Виктория Храменкова

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Парковка у станции метро «Пятницкое шоссе» будет закрыта с 29 декабря
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве со среды, 29 декабря, парковка со шлагбаумом у станции метро «Пятницкое шоссе» прекратит свою работу. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Припарковаться неподалеку можно на бесплатных уличных парковках на дублере Пятницкого шоссе, улице Барышиха и Митинской улице, — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также до 22 апреля 2022 года участок Юбилейной улицы в Новомосковском административном округе (НАО) столицы перекрыт для проезда автомобилей. Ограничения были вызваны проведением строительных работ на расположенных рядом магистралях.

Ранее стало известно, что из-за строительства станции метрополитена «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро до 3 июня 2022 года ремонтники перекрыли участок Каменнослободского переулка рядом с пересечением с Солдатской улицей.

Кроме того, в столице изменилась схема движения транспорта около международного делового центра «Москва-Сити».

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