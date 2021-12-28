Минобороны прокомментировало удар Израиля по объектам около авиабазы Хмеймим

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Российский транспортный самолет заходил на посадку в окрестностях города Латакии, когда началась атака истребителей ВВС Израиля. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Он пояснил, что силы ПВО Сирии приняли решение не вступать в противовоздушный бой, поскольку российский военно-транспортный самолет в этот момент находился в зоне поражения зенитных комплексов.

— Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля минувшей ночью с 04:21 до 04:26 со стороны Средиземного моря, не пересекая границу, выпустили четыре управляемые ракеты по порту Латакия, нанеся ущерб инфраструктуре, — рассказал подробности нападения Журавлев, пишет РИА Новости.

Уточняется, что этот удар является уже вторым за месяц по данному объекту.

Также известно, что Израиль объяснил свои удары тем, что он стремится не допустить попадания современных вооружений в руки своих врагов. Отмечается, что между двумя странами уже много лет длится территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот. Также они не имеют никаких дипломатических отношений и находятся в состоянии войны.

Российская база Хмеймим существует в Сирии с 2015 года. Она находится в тридцати километрах от сирийско-турецкой границы.

28 декабря «Вечерняя Москва» писала об атаке сирийского города Латакии. Уточняется, что целью израильской армии была контейнерная площадка в городском торговом порту. В результате попадания ракеты произошел пожар.