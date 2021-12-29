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«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам

Виктория Храменкова

Общество
«Аэрофлот» открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам
Фото: Официальный аккаунт ПАО «Аэрофлот» в Инстаграм (https://www.instagram.com/aeroflot/?hl=ru)

Жителям Дальневосточного федерального округа, а также льготным категориям граждан, авиакомпания «Аэрофлот» открыла возможность покупки билетов по субсидируемым тарифам. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Субсидируемый тариф доступен для всех жителей Дальневосточного федерального округа с постоянной пропиской в регионе. Также отмечается, что детям до 12 лет предоставлять документы с пропиской не нужно.

Льготный билет доступен гражданам России в возрасте до 23 лет, мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, инвалидам и членам многодетных семей, пишет ТАСС.

В ноябре Росавиацией был утвержден список региональных воздушных маршрутов, которые просубсидируют из бюджета в следующем году. На такую меру поддержки выделят 9,3 миллиарда рублей, что на 21 процент больше по сравнению с показателями 2021 года. Льготные авиарейсы, количество которых достигнет 372, планируют перевезти свыше трех миллионов пассажиров.

Также стало известно, что Россия лидирует в мире по восстановлению авиаперевозок, но выхода на докризисные значения не стоит ожидать раньше 2023 года. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

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