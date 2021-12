Победителей и призеров чемпионата «Московские мастера» объявили в столице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Победителей и призеров чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» объявили в столице. В 303 компетенциях команды получили 331 золотую медаль. Из них 144 завоевали юниоры. Также участники выиграли 304 серебряных и 328 бронзовых наград, из них юниорские команды получили 126 и 145 соответственно.

Так, в номинации соревнования Best of the Best победителем стал студент Московского колледжа бизнес-технологий Амир Исаев, который в рамках мероприятия набрал наивысшее число баллов.

Уточняется, что победители и призеры «Московских мастеров» в будущем будут представлять столицу на чемпионате WorldSkills Russia.

— Самыми массовыми по числу участников стали соревнования в «Сфере услуг», «Производстве и инженерных технологиях», «Информационных и коммуникационных технологиях». Всего в чемпионате приняли участие ребята из более 400 школ и 50 колледжей столицы, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова директора Московского центра развития профессионального образования Ирины Ждановой.

В этом году чемпионат «Московские мастера» проводился в десятый, юбилейный раз. В отборочном туре, как сообщили в Департаменте образования и науки Москвы, приняли участие более 27 тысяч человек, а на самом чемпионате собралось более 6,5 тысячи участников и экспертов. 53 процента участников десятых «Московских мастеров» — школьники.