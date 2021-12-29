Стало известно, как будут работать центры госуслуг в новогодние праздники

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Районные офисы «Мои документы» будут работать 31 декабря с 09:00 до 18:00. При этом флагманские центры и Дворец государственных услуг на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) будут доступны для посетителей с 10:00 до 18:00 в последний день уходящего года.

Уточняется, что 1 и 7 января объявлены выходными днями.

В период со 2 по 8 января москвичи смогут обратиться в 11 дежурных офисов государственных услуг. С 11:00 до 16:00 они будут открыты 2 и 8 января, а с 10:00 до 19:00 — с 3 по 6 января.

Однако на новогодних праздниках посетители смогут прийти в МФЦ только для регистрации смерти, оформления социальной карты, предоставления доступа к порталу государственных услуг и выдачи бумажного сертификата с QR-кодом.

9 января «Мои документы» продолжат работать в привычном режиме, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Пассажиры смогут воспользоваться Московскими центральными диаметрами (МЦД) в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, до 02:30. Примечательно, что пик пассажиропотока стабильно приходится на период с 24 декабря по 10 января. В эти дни обычно назначаются дополнительные составы и меняется график движения.