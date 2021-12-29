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Главный онколог Минздрава назвал «самый яркий» симптом рака

Полина Долганова

Общество
Главный онколог Минздрава назвал «самый яркий» симптом рака
Фото: pixabay.com

Основным признаком онкологических проявлений в организме является появление кровянистых выделений. Об этом рассказала главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, в случае появления таких выделений в кале и моче, необходимо в срочном порядке обратиться к специалисту.

— Как только начинаются — нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример, — предупредил медик.

Он подытожил, что насторожиться также следует при потере веса и аппетита, передает РИА Новости.

В конце ноября врачи назвали симптомы развития рака крови. О данном онкологическом заболевании свидетельствуют следующие факторы: резкая потеря веса, шишки на теле, одышка, потливость ночью, появление у человека тяжелых инфекций, лихорадка, сыпь или зуд, боли в костях и суставах, усталость, которая не проходит после сна или отдыха, а также бледность.

До этого медики перечислили неочевидные симптомы рака поджелудочной железы. По словам медиков, потеря аппетита, пожелтение кожи и белков глаз, а также внезапное снижение веса указывают на возникновение рака поджелудочной железы. Также накопление в теле человека продукта распада билирубина может стать причиной пожелтения участков кожи и белков глаз.

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