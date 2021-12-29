Туристический сервис Russpass подготовил подборку мест для новогодних фото

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

Цифровой туристический сервис Russpass разработал подборку мест в столице для ярких новогодних фотографий. Об этом сообщили в пресс-службе московского Комитета по туризму в среду, 29 декабря.

Уточняется, что всего в список вошли 12 «инстаграмных» локаций.

— Для всех, кто решил провести праздничные дни в Москве, цифровой туристический сервис Russpass расскажет, где можно сделать новогодние кадры Москвы в новогодние праздники, — заявили в ведомстве.

Комитет по туризму Москвы отметил украшенный гирляндами Тверской бульвар, ажурные арки в виде кокошников на Театральной площади, а также празднично стилизованные заведения общественного питания на Патриарших прудах.

— Особенно много их в здании из красного кирпича по адресу: улица Малая Бронная, № 28. А на Патриаршем пруду действует каток — фотографии на коньках на фоне иллюминации тоже могут получиться эффектными, — добавили в пресс-службе.

Также москвичам и гостям города предложили посетить парк «Зарядье», Парк Горького, ВДНХ и двор Музея Москвы, пишет ТАСС.

До этого цифровой туристический сервис Russpass рассказал о четырех маршрутах по городам России, куда можно отправиться на выходные дни.