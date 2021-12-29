Две легковушки столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе, вл58А Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Дмитровском шоссе в районе владения 58а, после пересечения с 3-м Нижнелихоборским проездом. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение в сторону съезда на Дубнинскую улицу осуществляется по трем полосам из пяти, — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии работают оперативные службы.

До этого сообщалось о ДТП на Бутырской улице на севере столицы. Автомобиль BMW X5 врезался в столб, в результате пострадали три человека.

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.