Маша-растеряша: москвичка забыла ключи в замке входной двери и лишилась более 100 тысяч рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Краснопрудная улица Карта всех событий

В Красносельском районе столицы неизвестный обокрал квартиру москвички, которая забыла ключи в замке от входной двери. Об этом в среду, 29 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась 32-летняя женщина, проживающая в квартире на Краснопрудной улице. Она рассказала, что 21 декабря забыла ключи от квартиры в замке от входной двери. Этим воспользовался злоумышленник, который проник в ее жилище и похитил деньги и драгоценности.

По словам потерпевшей, у нее украли 45 тысяч рублей, 200 долларов и 300 евро, а также ювелирные изделия. Таким образом материальный ущерб составил почти 105 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что житель города оставил обувь рядом со своей квартирой примерно на восемь часов, после чего не обнаружил ее, придя домой. Стоимость пропавшей обуви — 135 тысяч рублей.