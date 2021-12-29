Свыше 10 тысяч онлайн-консультаций получили москвичи по земельным и жилищным вопросам

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Свыше десяти тысяч жителей столицы получили онлайн-консультации в видеоформате по имущественно-земельным и жилищным вопросам. Об этом сообщил глава московского департамента городского имущества Максим Гаман в среду, 29 декабря.

Он отметил, что горожане могли обратиться за помощью по тридцати различным темам.

— В 2021 году видеоконсультации профильных специалистов по имущественно-земельным и жилищным вопросам получили 8,5 тысячи пользователей портала mos.ru. В 2020 году, когда был запущен проект, такой возможностью воспользовались 1,6 тысячи человек, — заявил руководитель ведомства.

Гаман добавил, что средняя оценка сервиса, по мнению пользователей, составляет 4,8 балла по пятибалльной системе.

Среди самых популярных вопросов стали жилищные проблемы и порядок выдачи разрешений на использование земель. Так, около 650 человек обратились к сервису по данным темам, пишет официальный сайт мэра Москвы.

28 декабря заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на решение проблем обманутых дольщиков Москвы выделят более 35,7 миллиарда рублей за три года.