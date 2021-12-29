«Вызывает онкологию»: психолог объяснила, почему нельзя обижаться

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Психолог Елена Шершнева дала рекомендации, как справиться с обидами, которые тревожат вас в течение долгого времени.

— Обида — это яд, который человек выпивает, надеясь, что пострадает его враг. Но он отравляет только того, кто обижается. Уже доказано, что обида деструктивно влияет на тело и может вызывать онкологические заболевания, которые базируются на этом чувстве чаще всего. Не нужно позволять всего в свой адрес. С человеком можно установить дистанцию, перестать общаться, но таить обиду нельзя, — сказала психолог в новом выпуске на YouTube-канале «Клатч-онлайн».

В таких случаях необходимо установить с обидчиком или окружением личные границы. Определять, что носить, где работать, о чем мечтать и с кем встречаться, будет непосредственно сам человек, без давления на него:

— Если до этого человек позволял указывать ему, что делать, то, проработав тему границ, он начнет самостоятельно принимать решения. При этом люди с размытыми границами могут и сами лезть в чужую жизнь, и позволять это делать по отношению к своей.

Чтобы научиться говорить «нет», нужно сначала просто попробовать это сделать и понять, что после этого ничего смертельного не случилось:

— Как отреагировал человек на ваше «нет» — это его выбор. Нужно проанализировать, почему вы боитесь отказать. Возможно, вы боитесь задеть чьи-то чувства и пытаетесь контролировать их. Это деструктивно. Может быть, вы хотите быть для всех хорошим, но это утопия. Нужно быть хорошим для себя и поступать правильно для себя.

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