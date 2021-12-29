Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Вызывает онкологию»: психолог объяснила, почему нельзя обижаться

Анна Михалюк

Общество
«Вызывает онкологию»: психолог объяснила, почему нельзя обижаться
Фото: Pexels

Психолог Елена Шершнева дала рекомендации, как справиться с обидами, которые тревожат вас в течение долгого времени.

— Обида — это яд, который человек выпивает, надеясь, что пострадает его враг. Но он отравляет только того, кто обижается. Уже доказано, что обида деструктивно влияет на тело и может вызывать онкологические заболевания, которые базируются на этом чувстве чаще всего. Не нужно позволять всего в свой адрес. С человеком можно установить дистанцию, перестать общаться, но таить обиду нельзя, — сказала психолог в новом выпуске на YouTube-канале «Клатч-онлайн».

В таких случаях необходимо установить с обидчиком или окружением личные границы. Определять, что носить, где работать, о чем мечтать и с кем встречаться, будет непосредственно сам человек, без давления на него:

— Если до этого человек позволял указывать ему, что делать, то, проработав тему границ, он начнет самостоятельно принимать решения. При этом люди с размытыми границами могут и сами лезть в чужую жизнь, и позволять это делать по отношению к своей.

Чтобы научиться говорить «нет», нужно сначала просто попробовать это сделать и понять, что после этого ничего смертельного не случилось:

— Как отреагировал человек на ваше «нет» — это его выбор. Нужно проанализировать, почему вы боитесь отказать. Возможно, вы боитесь задеть чьи-то чувства и пытаетесь контролировать их. Это деструктивно. Может быть, вы хотите быть для всех хорошим, но это утопия. Нужно быть хорошим для себя и поступать правильно для себя.

Ранее психолог рассказала, как спланировать цели на предстоящий год и достичь их.

Читайте также:
Новый год Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Все мнения
О проекте