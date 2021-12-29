Как спланировать цели на предстоящий год и достичь их: советы психолога

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Новый год, новые желания и мечты — как часто нам хочется исполнения задуманного! Возможно ли это? Для того чтобы желания реализовались, их нужно трансформировать в цели, а дальше планомерно идти к покорению этих вершин. Какие могут быть первые шаги и как правильно выбрать путь, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Анна Симбирева.

Начиная строить планы на будущее, проанализируйте победы и ошибки уходящего года. Это поможет более реалистично и грамотно поставить новые цели. Запишите на бумаге свои мечты и желания, выберите из них несколько заветных. Если затрудняетесь, нарисуйте колесо жизненного баланса, разделите его на секторы — они отвечают за определенную сферу жизни: семью, дом, друзей, здоровье, хобби, финансы, работу, личностное развитие. По шкале от 0 до 10 проставьте баллы в каждом — так у вас появится картина собственного колеса баланса. Разобравшись с жизненными приоритетами, сможете легко выбрать правильное направление развития в новом году. Что для этого нужно? В том числе уделить больше внимания секторам с наименьшими баллами. Посмотрите внимательно, чего бы хотели добиться в этих областях. Когда разберетесь со всеми пунктами, детально пропишите, как сможете достичь желаемого. С чего начнете?

Важно определить правильное количество целей: если их будет слишком много, есть вероятность, что будете распыляться и до достижения заветного желания так и не дойдете. Если выберете одну цель и бросите все силы на ее достижение, велик риск того, что просядут другие стороны жизни. Поэтому остановитесь на трех–семи главных задачах и помните, что они должны быть как долгосрочные, так и краткосрочные.

Кроме того, значение имеет и грамотная формулировка цели. То, чего хотите достичь, должно отвечать пяти критериям. В этом списке — конкретность, измеримость, достижимость, значимость и ограниченность во времени. Сравните два примера: «Хочу поступить в институт» (это, скорее, мечта) и «В 2022 году поступлю в МГУ на филологический факультет» (а это — цель). А теперь проверьте, соответствуют ли ваши желания всем критериям.

Не бойтесь корректировать цели. Жизнь — движение. Могут появляться новые обстоятельства, некоторые желания могут терять актуальность. В любое время можете их трансформировать или заменить на новые.

Важно хвалить себя даже за самые легкие, малозначимые шаги. Одерживая маленькие победы, легче браться за сложные задачи.

Если чувствуете, что цель, за которую вы взялись, слишком громоздкая и у вас не хватает ни сил, ни желания для ее достижение, поделите ее на части.

Цели, которые ставите для себя, должны быть вашими, а не навязанными окружением (родственниками, коллегами, соседями). В противном случае идеей не загоритесь, она вас не вдохновит и не будет стремления двигаться по намеченному плану. Другое дело, когда идете к тому, что значимо и ценно лично для вас.

Не робейте ставить даже самые амбициозные цели — они откроют перед вами новые горизонты. Формулируя задачи, решая их, достигая желаемого, вы меняете жизнь в нужном направлении. Так на своем примере убедитесь, что мечты сбываются. Мечтайте!

Если не знаете, чего на самом деле хочется, и трудно отделить свои желания от навязанных извне, за консультацией можно обратиться к специалисту в Московскую службу психологической помощи. Также для желающих круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), +7 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. Все подробности на сайте www.msph.ru.