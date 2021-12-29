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ФК «Спартак» сообщил о переходе Ломовицкого в «Рубин»

Полина Долганова

Спорт
ФК «Спартак» сообщил о переходе Ломовицкого в «Рубин»
Фото: РИА Новости

Футбольный клуб «Спартак» в среду, 29 декабря, сообщил о переходе полузащитника Александра Ломовицкого казанскую команду «Рубин».

Уточняется, что спортсмен, которому в настоящее время 23 года, перейдет в новый клуб во время зимних тренировочных сборов.

При этом сумма трансфера Ломовицкого не уточняется.

По данным портала «Спорт-Экспресс», «Рубин» планирует заплатить за игрока около 1,6 миллиона евро. Контракт казанского клуба со спортсменом продлится 4,5 года.

Александр Ломовицкий является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне игрок сыграл на команду в 21 матче.

В середине декабря главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Руй Витория был отправлен в отставку. Клуб поблагодарил тренера и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере. Он возглавил «Спартак» 21 мая 2021 года. Под его руководством клуб провел 26 матчей, в девяти из которых команда одержала победу, шесть сыграла вничью и в 11 проиграла. Также под руководством Витории столичный «Спартак» вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

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