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Сенатор Святенко: Поддержка НКО помогает решать острые социальные проблемы

Виктория Сикерина

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Сенатор Святенко: Поддержка НКО помогает решать острые социальные проблемы
Фото: Пресс-служба Совфеда

Особо важные социальные проблемы в Москве помогает решить активная поддержка некоммерческих организаций. Такое мнение выразила сенатор РФ, представитель Московской городской думы в Совете Федерации Инна Святенко в среду, 29 декабря.

В качестве примера она привела вопрос размещения иногородних пациентов в медицинских учреждениях. Раньше его решали с помощью аренды квартир, однако этот способ доставлял массу неудобств соседям, которые не хотели жить рядом с тяжелобольными людьми.

— Специально для онкобольных детей в Москве сейчас работает «Добрый дом» — социальная гостиница, где дети и их родители живут во время лечения. Это уникальный проект, который не имеет аналогов в России, и эту практику надо развивать, — отметила сенатор.

Деятельность фонда «Добрый дом» Святенко назвала эталоном сотрудничества города с НКО. По ее словам, в таких гостиницах в настоящий момент располагаются более 70 семей.

Также она подчеркнула, что такой опыт необходимо распространять и в других крупных городах России.

— Для этого необходимо закрепить эту форму помощи тяжелобольным пациентам, и потому важно придать правовой статус учреждению, которое совмещает такие разные функции, как проживание, всесторонняя поддержка, помощь в получении образования. Эта работа еще предстоит на законодательном уровне, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова Святенко.

В 2022 году планируется завершить ремонт первого корпуса московской социальной гостиницы для семей с онкобольными детьми «Добрый дом». После этого разместиться в гостинице смогут более 200 семей.

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