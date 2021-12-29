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Более 1,5 тысячи праздничных плакатов украсили столицу в преддверии Нового года

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Более 1,5 тысячи праздничных плакатов украсили столицу в преддверии Нового года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Улицы столицы украсили 1,6 тысячи праздничных плакатов в канун Нового года и Рождества. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 29 декабря.

Он отметил, что украшения появились на городских билбордах, остановочных пунктах и стендах для афиш.

— Подготовлены тематические видеоролики, которые до 14 января будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате, — заявил заммэра.

Бирюков добавил, что свыше четырех тысяч декораций украсили столицу в этом году. Специалисты использовали гирлянды, светящиеся шары, световые тоннели, арки и многие другие элементы. Также в Москве установили более тысячи новогодних елок.

— В новогодней иллюминации используется только современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, рассчитаны на работу в любых погодных условиях, — заключил он.

До этого сообщалось, что портал «Активный гражданин» запустит среди столичных бизнесменов конкурс на лучшее новогоднее оформление магазинов и заведений общественного питания. Горожане смогут проголосовать за понравившийся объект торговли и услуг.

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