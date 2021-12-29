Кинолог объяснил, как снизить стресс от новогодних салютов у собак

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Для того, чтобы обезопасить своего питомца, гулять в праздничную ночь нужно по определенным правилам. О них рассказал президент Союза кинологических организаций России, ветеринарный врач Владимир Уражевский.

По словам специалиста, в новогоднюю ночь гулять с собаками следует только на поводке, а лучше – на рулетке: так у питомца больше свободы движения, но он не потеряется. Если на пути попадается компания, запускающая фейерверки, можно взять питомца на руки, чтобы ему не было страшно.

Если владелец животного уходит гулять в новогоднюю ночь, то лучше оставить для питомца включенный свет или радио на средней громкости. Так животное будет чувствовать себя в безопасности и не испугается залпов салютов.

Он добавил, что защитить психику собаки помогут и специальные лекарства-релаксанты, однако давать их можно только по рекомендации врача, передает «Радио 1».

До этого ветеринары перечислили правила выгула собак в морозы. Включение в рацион питомца белковой пищи, а также наличие у собаки специальной одежды, сохраняющей тепло, позволит любимцу лучше себя чувствовать во время прогулки в мороз.