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На Украине завершилось расследование дел о госизмене против Аксенова и Поклонской

Полина Долганова

В мире
На Украине завершилось расследование дел о госизмене против Аксенова и Поклонской
Фото: Пресс-служба Госдумы

Прокуратура Украины завершила расследование дела о государственной измене в отношении главы Крыма Сергея Аксенова посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской и передала в суд. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Они оказали содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, — говорится в сообщении.

7 декабря апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание экс-генпрокурора Крыма и посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, которую на Украине подозревают в государственной измене.

1 ноября посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что не боится угроз об экстрадиции со стороны Украины, которой, по ее словам, больше нечего делать, кроме как строить планы, направленные против России.

С 2012 по 2014 год политик занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины. После евромайдана и вхождения Крымского полуострова в состав России в 2014 году Поклонская на протяжении двух лет возглавляла прокуратуру Республики Крым.

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