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Главным режиссером Театра на Таганке стал Юрий Муравицкий

Иван Юминов

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Главным режиссером Театра на Таганке стал Юрий Муравицкий
Фото: РИА Новости
Россия, Москва, улица Земляной Вал, 76/21с1 Карта всех событий

Главным режиссером объединенного Театра на Таганке стал Юрий Муравицкий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 29 декабря.

— Спектакли Юрия Муравицкого, поставленные на легендарной сцене Таганки: «Lё Тартюф. Комедия», (2020) и «Вишневый сад. Комедия» (2021) — стали важным этапом обновления театра. Режиссер точно чувствует игровую природу труппы, смело вступает в диалог с признанным наследием театра, — говорится в сообщении.

Муравицкий, как уточняется, является лауреатом премий «Сделано в России» и «Золотая маска». Режиссер подчеркнул, что данное назначение является серьезным вызовом и большой честью.

«Московский театр на Таганке» и «Театр Содружество актеров Таганки» объединились в ноябре. Директором Театра на Таганке с 2015 года является Ирина Апексимова, ее же назначили на аналогичную должность в 2020 году в «Содружество актеров Таганки», отмечает РИА Новости.

28 декабря московский театр «Прогресс сцена Армена Джигарханяна» реорганизовали, присоединив к Московскому академическому театру сатиры. Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров подчеркнул, что сотрудничество двух культурных учреждений откроет новые творческие возможности для обоих театров. Газаров также отметил, что после присоединения «Прогресс сцены» ее создатель Армен Джигарханян встанет в общий ряд с великими артистами Театра cатиры.

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