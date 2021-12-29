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Эксперты рассказали, какое вино выбрать на Новый год

Георгий Соланович

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Эксперты рассказали, какое вино выбрать на Новый год
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

При выборе вина стоит руководствоваться температурой хранения изделия, надписям на этикетке и временем разлива напитка. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

Согласно результатам исследования, проведенного Роскачеством, абсолютное большинство россиян под бой курантов откроет хотя бы одну бутылку вина. Большой ассортимент напитков предлагают специализированные магазины — около трех тысяч наименований, гипермаркеты и крупные супермаркеты — до 1500 наименований и дискаунтеры — до 250 наименований.

При выборе вина обязательно стоит посмотреть на температуру, при которой хранится напиток. Идеальная температура — от 5 до 20 градусов. Руководитель экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян уточнил, что важно также и подавать напиток при определенной температуре. Игристые вина наливают при температуре от семи до десяти градусов, белые — от 10 до 11, а красные — от 12 до 14.

При выборе напитка нужно не перепутать вино с шампанским. Для этого рекомендуется читать этикетку — подпись «Продукция не является вином» означает, что перед покупателем именно шампанское. Специалисты Роскачества также составили список лучших вин российского производства до 500 рублей, что очень поможет уложиться в бюджет.

28 декабря в Москве состоялась ежегодная пресс-конференция «Стоп-лист на Новый год: советы ведущих врачей», в рамках которой главные внештатные специалисты департамента здравоохранения города рассказали, как встретить Новый год без вреда для здоровья.

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