Ведущие эксперты столичного Депздрава рассказали, как встретить Новый год без вреда для здоровья

Фото: Pexels

В Москве в пресс-центре ТАСС состоялась традиционная ежегодная пресс-конференция «Стоп-лист на Новый год: советы ведущих врачей», в рамках которой главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Москвы рассказали, как встретить Новый год без вреда для здоровья.

Какой напиток выбрать для празднования Нового года, чем лучше закусывать и как восстановиться утром, если ночь была слишком «активной»? Как приготовить «здоровые» оливье и селедку под шубой, и сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья? Во сколько нужно лечь спать детям, и от каких подарков лучше отказаться? Как одеться для новогодней прогулки, и полезно ли 31 декабря сходить в баню? Как безопасно открыть шампанское, и какие самые частые травмы на Новый год? На эти и многие другие вопросы ответили главный нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн, главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов, главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников и заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы Артем Хисамов.

— Главная ошибка — превращать встречу Нового года в пьянку. Часто этому способствует повышение градуса, когда сразу после традиционного бокала шампанского люди начинают употреблять крепкий алкоголь, например, водку или коньяк, совмещение алкоголя с газированными напитками и сладостями, так как «пузырьки» увеличивают всасываемость и ускоряют опьянение, а сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме, и продукты полураспада задержатся в организме. Также не стоит забывать о морально-нравственном аспекте пьянства, как правило за новогодним столом бывают дети и им не следует видеть радостных пьяных родителей, — рассказал главный нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По словам Евгения Брюна, алкоголь сам по себе вреден, это яд. Но с большой осторожностью можно сказать, что относительно безопасно — сухое белое вино. Один-два бокала на праздник, разбавленные наполовину водой, при достаточной двигательной активности не нанесут серьезного вреда здоровью взрослого человека. Самой лучшей закуской для алкогольных напитков является картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь.

— Если же все же новогодняя ночь прошла слишком активно, то лучше ничего не делать до середины следующего дня. Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол. Также можно принять аптечные препараты янтарной кислоты. Не стоит заниматься спортом, ходить утром в баню. Категорически не нужно «восстанавливаться», после алкогольного отравления, новой дозой спиртосодержащих напитков. Это приведет к запою, — добавил главный нарколог Москвы.

— Ошибочная тактика — придерживаться строгой диеты или еще того хуже «голодать» практически до полуночи, в надежде что это поможет «компенсировать» калорийность традиционных новогодних блюд. Также не стоит уставлять стол огромным количеством блюд, ведь отказаться от праздничной еды довольно сложно. Еще одна ошибка — выставлять на стол вазы со сладостями и запивать еду сладкими напитками. Питьевая вода — лучший напиток для утоления жажды, — отметила главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Фото: Pexels

По словам эксперта, праздничное меню необязательно должно состоять из высококалорийных блюд. Даже такие традиционные блюда как салат «Оливье», «Сельдь под шубой» и «Холодец» можно сделать более легкими. Попробуйте заменить традиционный майонез (столовая ложка майонеза - около 200 ккал) на нежирную сметану или йогурт. Снизьте количество соли, заменив соленые огурцы в оливье на свежие. Для приготовления салатов и нарезок используйте не колбасы и копчености, а отварное нежирное мясо или птицу, или сделайте нарезку из ярких свежих овощей. Для горячего предпочтительнее выбрать диетические, маложирные сорта мяса и птицы (кролик, курица, индейка) или приготовьте рыбу. Горячее можно запечь, потушить или приготовить на гриле. Употребление жареной пищи рекомендуется максимально ограничить. Вместо традиционного холодца из жирных сортов мяса лучше приготовить заливное, например из белого мяса птицы или рыбы с добавлением овощей различного цвета, например моркови, брокколи или цветной капусты.

— Фейерверки, бенгальские огни, свечи, неисправные гирлянды, незакрепленные ёлки и конструкции, хрупкие ёлочные украшения — все это источники механических, термических и тяжелых электротравм. Однако самые тяжелые зимние травмы — те, которые ребенок может получить во время катания на «ватрушках» (тюбинг). Также частыми ошибками родителей на Новый год являются нахождение алкоголя, лекарственных средств, средств бытовой химии в лёгком доступе для ребенка, бесконтрольное употребление сладостей, нарушение привычного режима дня и не соответствующие возрасту ребенка игрушки, — поделился информацией главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

По словам главного педиатра Москвы, если ребенок совсем маленький, в дошкольном возрасте, лучше не нарушать режим и уложить ребенка спать в привычное время перед Новогодней ночью, с детьми постарше можно будет обсудить это событие и дать возможность вместе с родителями порадоваться празднику. После встречи новогодней ночи следует избегать существенного изменения режима ребенка. Также нужно ограничить использование «гаджетов» ребенком, просмотр мультфильмов и телепередач. Лучше чаще бывать на свежем воздухе, гулять, кататься на лыжах, коньках и санках. При прогулках следует обратить внимание на выбор одежды и обуви, и не допускать переохлаждения и перегревания ребенка.

— Чтобы с пользой провести новогодние каникулы, не нужно стараться отоспаться за весь год. В результате вы получите только вялость, апатию, ведь слишком длительный сон также вреден для здоровья, как и недосыпание. Также не следует переедать и злоупотреблять алкоголем. Такое пищевое поведение может привести не только к лишним килограммам, но и к обострению заболеваний ЖКТ, диабета. Помимо этого опасно халатно относится к низким температурам на улице. В Новый год многие расслабляются и разгоряченными выскакивают на улицу. Не одеваются должным образом. Однако даже короткое пребывание на холоде может вызвать переохлаждение организма и вследствие этого — заболевание, — рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По словам Андрея Тяжельникова, многие люди настолько усиленно готовятся к празднованию Нового Года: магазины, уборка, готовка, что к вечеру уже валятся без сил. Лучше заранее сделать некоторые дела и спланировать день так, чтобы сесть за праздничный стол в хорошем настроении. Если есть возможность, то днем можно поспать. Самое лучшее время — послеобеденное. Также стоит помнить, что даже одна бессонная ночь не лучшим образом сказывается на здоровье. Поскольку именно ночью организм восстанавливается. Не поспав ночь, можно сбить режим и потом будет сложно восстановить его в течении каникул. Поэтому лучше оставить хоть часть ночи на сон. Пожилым же людям и людям с хроническими заболеваниями не спать всю ночь — опасно. Это серьезная нагрузка, чреватая, как минимум, плохим самочувствием, головными болями, разбитостью утром. Поэтому не нужно терпеть, превозмогать себя и бодрствовать, если после боя курантов нестерпимо хочется спать. Вне зависимости от того, как прошла новогоднюю ночь, не стоит отсыпаться весь день первого января. Проспав слишком долго, вечером будет сложно заснуть и в результате нарушится весь режим, который сложно восстанавливается.

Фото: Pexels

— Чаще всего в праздничные дни возникают обращения за медицинской помощью по причине травм и отравлений. Как правило, получают их по неосторожности. Например, человек по невнимательности облился кипятком из чайника или прикоснулся к горячим предметам. Бывает, что люди выходят на улицу легко одетым, забыв ключи, и получают обморожение. Или не смотрят на срок годности салата с майонезом, и это приводит к отравлению. Также довольной частой причиной обращения за медицинской помощью является неправильное использование петард и бенгальских огней, а также активная беседа за столом, из-за чего человек может подавиться, — поделился опытом заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы Артем Хисамов.

По словам специалиста, при термических ожогах (горячим паром, кипятком, при прикосновении к горячим предметам) без нарушения целостности кожных покровов рекомендуется приложить к месту ожога холод (криопакет, лед), при наличии раны – предварительно наложить на рану асептическую повязку. Смазывание ожоговой поверхности маслом, нарушение целостности отслоившегося эпидермиса (попытка «проколоть пузырь») является опасной ошибкой. При переохлаждении или обморожении необходимо доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него мокрую и холодную одежду, желательно обернуть теплоизолирующими материалами (термофольгой), дать теплое питье. Следует помнить, что нельзя растирать обмороженные участки тела снегом, маслом, помещать обмороженные конечности сразу в теплую/горячую воду. При общем переохлаждении крайне опасно быстрое согревание (обкладывание горячими грелками, помещение в теплую ванну), поскольку это может привести к острой сердечно-сосудистой недостаточности. Крайне опасны попытки согреваться на морозе путем употребления алкоголя.