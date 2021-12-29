Центр Гамалеи: Назальная форма «Спутника» эффективна против «омикрона»

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Назальная форма вакцины от коронавируса «Спутник» эффективна против штамма «омикрон». Об этом заявили в Центре Гамалеи в среду, 29 декабря.

— Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна простив высокозаразного «омикрона» не только с точки зрения защиты от самого вируса, но и с точки зрения предотвращения его передачи, — говорится в сообщении.

Препарат в новой форме поступит на рынок в первом квартале 2022 года, отмечается в Twitter вакцины.

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.

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28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».