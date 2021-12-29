Переговоры Путина и Лукашенко стартовали в Санкт-Петербурге

Фото: Администрация президента РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали переговоры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 29 декабря.

— Да, идут, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Последние очные переговоры Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко прошли 9 сентября. Путин в ходе переговоров с Лукашенко согласовал все 28 программ по Союзному государству. По его словам, это придаст мощный импульс и стимул дальнейшему росту экономик двух стран, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, а также поможет в создании дополнительных рабочих мест.

28 декабря Путин заявил, что связи, сохранившиеся со времен СССР, помогают странам СНГ легче переносить пандемию коронавируса. Президент отметил, что, несмотря на многочисленные изменения за прошедшие десятилетия, создание СНГ было оправданным.

Интеграция по очень многим направлениям углублялась, в том числе в сфере обеспечения безопасности и в сфере экономики, подчеркнул он. Именно это, считает лидер, помогает странам СНГ переживать тяжелое время пандемии и преодолевать разнообразные сложности.