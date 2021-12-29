Путин даст поручения насчет кооперации с Белоруссией в авиастроении

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко пообещал дать поручения правительству насчет кооперации в авиастроении между двумя странами.

— По результатам встречи будет одно из поручений правительству, — рассказал глава государства.

Белорусский лидер в свою очередь поблагодарил Путина за поддержку в данной сфере. Стороны способны сделать многое по части кооперации, приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Последние очные переговоры Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко прошли 9 сентября. Путин в ходе переговоров с Лукашенко согласовал все 28 программ по Союзному государству. По его словам, это придаст мощный импульс и стимул дальнейшему росту экономик двух стран, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, а также поможет в создании дополнительных рабочих мест.

28 декабря Путин заявил, что связи, сохранившиеся со времен СССР, помогают странам СНГ легче переносить пандемию коронавируса. Президент отметил, что, несмотря на многочисленные изменения за прошедшие десятилетия, создание СНГ было оправданным.