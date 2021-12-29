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Рюкзак с 20 тысячами евро похитили из багажника Mercedes в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Рюкзак с 20 тысячами евро похитили из багажника Mercedes в центре Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

В центре столицы неизвестный похитил рюкзак с крупной суммой денег из дорогостоящей иномарки. Об этом в среду, 29 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился владелец автомобиля Mercedes. Он рассказал, что во вторник вечером, 28 декабря, припарковал свою машину на одной из улиц Пресненского района, после чего ушел по своим делам. Когда мужчина вернулся, он обнаружил, что из багажника иномарки пропал рюкзак, в котором находились его личные вещи и 20 тысяч евро.

Общий материальный ущерб составил около 23 тысяч евро. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что в полицию обратилась 32-летняя женщина, проживающая в квартире на Краснопрудной улице. Она рассказала, что 21 декабря забыла ключи от квартиры в замке от входной двери. Этим воспользовался злоумышленник, который проник в ее жилище и похитил деньги и драгоценности.

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