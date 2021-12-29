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Жилой дом в Лианозове будет передан под расселение по реновации в 2022 году

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой дом в Лианозове будет передан под расселение по реновации в 2022 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жилой дом на Илимской улице в районе Лианозово, построенный в рамках программы реновации в Москве, будет передан под расселение в 2022 году. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин в среду, 29 декабря.

— Ожидается, что уже во втором квартале следующего года свыше 100 семей станут собственниками новых квартир. В шаговой доступности от новостройки располагаются станция метро «Алтуфьево», Хотьковский сквер, парк Света, — подчеркнул Левкин.

В следующем году по программе реновации начнется расселение граждан еще в шести районах Северо-Восточного административного округа. Левкин отметил, что в Лианозове пять домов с общим населением в 850 человек подлежат расселению, в стадии проектирования и строительства находятся 27 зданий, два дома уже введены в эксплуатацию. Всего в СВАО в программу реновации включено 499 домов — около 80 тысяч человек.

29 декабря глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что новостройку по программе реновации жилищного фонда возвели в районе Алексеевский на северо-востоке Москвы.

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