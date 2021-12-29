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СК возбудил дело после смерти ребенка от переохлаждения в Дубне

Иван Юминов

Происшествия
СК возбудил дело после смерти ребенка от переохлаждения в Дубне
Фото: Скриншот с видео прокуратуры

СК по Московской области возбудил уголовное дело после смерти ребенка в Дубне от переохлаждения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник главы ведомства Ольга Врадий в среду, 29 декабря.

— В городе Дубне возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного «Причинение смерти по неосторожности», — рассказала представитель ведомства.

В свою очередь прокуратура Московской области поставила на контроль уголовное дело по факту смерти мальчика из-за переохлаждения в Дубне. Глава пресс-службы ведомства Наталия Григорьева уточнила «ВМ», что, по предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате переохлаждения.

Замерзший в Дубне мальчик

Утром 27 декабря школьник отправился на учебу на автобусе. Выйдя на остановке, мальчик пошел в сторону района Левого берега города Дубны. При этом ни до учебного заведения, ни до дома ребенок не дошел.

Тело ребенка было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти рядом с рекой Южная Канава. Предполагается, что школьник скончался от обморожения.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Всю основную информацию о замерзшем в Дубне 11-летнем школьнике читайте в специальном материале «ВМ».

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