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Собянин подписал закон об исполнении бюджета фонда ОМС за 2020 год

Иван Юминов

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Собянин подписал закон об исполнении бюджета фонда ОМС за 2020 год
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета столичного фонда ОМС за 2020 год.

— Утвердить отчет об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год по доходам в сумме 339 миллиарда 81,8 миллиона рублей, по расходам в сумме 332 миллиарда 682,7 миллиона рублей с превышением доходов над расходами в сумме 6,4 миллиарда рублей, — отмечается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

27 декабря сообщалось, что социальные расходы бюджета Москвы составят около двух триллионов рублей в 2022 году. Приоритетные направления бюджетной политики столичных властей — социальная поддержка горожан, повышение качества услуги, инвестиции в человеческий капитал.

Финансирование получат система здравоохранения, инфраструктура образования, культура и спорт. Московские власти выделят 604,8 миллиарда рублей на финансирование программы «Социальная поддержка жителей Москвы».

В программу поддержки входит предоставление социальных льгот, организация летнего отдыха детей и расширения сервиса социального такси. На систему здравоохранения власти города выделят 832,4 миллиарда рублей.

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