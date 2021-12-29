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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2020 год. Документ был опубликован на официальном сайте мэра города.

Расходы в предыдущем году составили 3 триллиона 6 миллиардов рублей, доходы — 2 триллиона 869 миллиардов. Реализация государственных программ занимает 95 процентов от городского бюджета: была организована масштабная поддержка бизнеса, развивалась транспортная система города и система здравоохранения.

Уточняется, что на транспорт московские власти потратили 691 миллиард 879,3 миллиона рублей, на здравоохранение — 70 миллиардов 250,8 миллиона рублей. Мерами поддержки воспользовались более 50 тысяч организаций в 13 отраслях экономики.

В 2020 году более одного триллиона рублей в бюджет Москвы поступило в рамках налога на доходы физических лиц, почти 800 миллиардов прибыли принес налог на прибыль организаций, сообщается на официальном портале мэра города.

29 декабря Сергей Собянин также подписал закон об исполнении бюджета столичного фонда ОМС за 2020 год.