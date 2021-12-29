Захарова назвала паралич органов власти источником угроз для Украины

Фото: МИД РФ

Энергетической безопасности Украины угрожает паралич органов власти. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 29 декабря.

— Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция, — рассказала дипломат.

Причиной, по ее мнению, является «абсолютная» дисфункция государственной системы, вызванная диктатурой майдана. Первопричиной всех бед является уничтожение национальных интересов Украины западными «кураторами», отметила Захарова в своем Telegram-канале.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ страны. Они несут очень серьезное оружие, подчеркнул глава государства.

20 декабря журналист Дмитрий Киселев заявил, что Россия может превратить западные страны в радиоактивный пепел, если они повторят Карибский кризис на Украине. Москва применит силу, если НАТО или США перейдут «красные линии», заключил телеведущий.