Шаманка Кажетта назвала четыре способа загадать желание в Новый год
Сюжет:Новый год — 2022
Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала «Вечерней Москве» четыре способа загадать желание в Новый год.
Пепел в шампанском
Данный экстравагантный способ гарантирует исполнение желания. Пока куранты бьют полночь, вам нужно написать свое желание на листе бумаги, сжечь его на свече, смешать пепел в бокале шампанского и выпить до того, как пробьют 12 ударов.
Этот метод дает вам выброс адреналина, так как все происходит очень быстро. Поэтому лучше иметь наготове лист бумаги и карандаш у каждой тарелки на столе.
12 желаний
Другой способ загадать желание — написать 12 разных желаний на 12 отдельных листах бумаги. После того, как они записаны, их нужно свернуть и положить под подушку.
На следующее утро, не глядя нарисуйте один из бумажных рулонов, и желание, которое вы нарисовали, должно сбыться. Чтобы так произошло, нужно ложиться спать до трех часов ночи, пока еще не наступила ночь.
Мешочки с угощениями
Это способ загадать желание материального благополучия. Если в наступающем году вы хотите финансовой стабильности и карьерного роста, вам следует приготовить симпатичные мешочки.
Количество сумок должно равняться двум последним цифрам наступающего года, то есть на 2021 год у вас должны быть наготове 21 мешочек.
В каждый положите какие-нибудь вкусности, например фрукты или конфеты. Когда куранты пробьют полночь, молча загадайте желание.
После этого выйдите на улицу и отдайте мешочки первым встретившимся вам незнакомцам. Вам нужно искренне пожелать им благополучия и благополучия в Новом году, чтобы ваши собственные сбылись.
12 виноградин
Поставьте большую тарелку винограда на новогодний стол. За минуту до того, как куранты начнут пробивать полночь, подумайте о своем желании.
Затем, как только часы начнут отсчет 12 ударов, ешьте по одной виноградине при каждом ударе. Главное - правильно рассчитывать время, поедая виноград, и если у вас все получится, ваше желание обязательно сбудется!