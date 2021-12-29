Шаманка Кажетта назвала четыре способа загадать желание в Новый год

Фото: Личный архив Кажетты

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала «Вечерней Москве» четыре способа загадать желание в Новый год.

Пепел в шампанском

Данный экстравагантный способ гарантирует исполнение желания. Пока куранты бьют полночь, вам нужно написать свое желание на листе бумаги, сжечь его на свече, смешать пепел в бокале шампанского и выпить до того, как пробьют 12 ударов.

Этот метод дает вам выброс адреналина, так как все происходит очень быстро. Поэтому лучше иметь наготове лист бумаги и карандаш у каждой тарелки на столе.

12 желаний

Другой способ загадать желание — написать 12 разных желаний на 12 отдельных листах бумаги. После того, как они записаны, их нужно свернуть и положить под подушку.

На следующее утро, не глядя нарисуйте один из бумажных рулонов, и желание, которое вы нарисовали, должно сбыться. Чтобы так произошло, нужно ложиться спать до трех часов ночи, пока еще не наступила ночь.

Мешочки с угощениями

Это способ загадать желание материального благополучия. Если в наступающем году вы хотите финансовой стабильности и карьерного роста, вам следует приготовить симпатичные мешочки.

Количество сумок должно равняться двум последним цифрам наступающего года, то есть на 2021 год у вас должны быть наготове 21 мешочек.

В каждый положите какие-нибудь вкусности, например фрукты или конфеты. Когда куранты пробьют полночь, молча загадайте желание.

После этого выйдите на улицу и отдайте мешочки первым встретившимся вам незнакомцам. Вам нужно искренне пожелать им благополучия и благополучия в Новом году, чтобы ваши собственные сбылись.

12 виноградин

Поставьте большую тарелку винограда на новогодний стол. За минуту до того, как куранты начнут пробивать полночь, подумайте о своем желании.

Затем, как только часы начнут отсчет 12 ударов, ешьте по одной виноградине при каждом ударе. Главное - правильно рассчитывать время, поедая виноград, и если у вас все получится, ваше желание обязательно сбудется!